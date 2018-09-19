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Полиция задержала водителя Mitsubishi, выстрелившего в человека на юге Москвы

Для розыска злоумышленника был введен план "Перехват"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали неизвестного, выстрелившего в человека из травматического пистолета на юге Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"Около 15:00 на улице Красного Маяка, по предварительной информации, мужчина из травматического оружия произвел выстрел в другого мужчину, после чего скрылся на автомобиле марки Mitsubishi. Для розыска водителя был введен план "Перехват", в ходе которого водитель автомобиля задержан", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что выстрелом был ранен рабочий.

Задержанный доставлен в отдел полиции. Проводится проверка. Пострадавший обращался за медицинской помощью, после чего был отпущен.

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