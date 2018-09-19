Власти Москвы считают, что спрос на жилую недвижимость в столице можно как минимум удвоить

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спрос на жилую недвижимость в Москве можно как минимум удвоить. Об этом сообщил председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Константин Тимофеев в рамках международного инвестиционного форума Proestate-2018.

"Спрос на жилую недвижимость в Москве не ограничен, его еще можно удвоить или утроить <...> Власти Москвы ежегодно принимают новые градостроительные решения в области строительства для возведения 18 млн кв. метров недвижимости. Это, в свою очередь, позволит нам реализовать задачу по увеличению объемов ввода жилья в столице", - отметил глава комитета.

Всего на сегодняшний день согласовано порядка 48 млн кв. метров для реализации новых проектов строительства недвижимости в столице, на строящееся жилье приходится порядка 21 млн кв. м.

Для роста спроса власти создают различные механизмы для стимулирования инвесторов и покупателей жилья. "Для инвесторов - рассрочка на изменение цели, для покупателей - ипотека, стимулирование ставки за счет самих застройщиков", - напомнил председатель комитета.

Факторы роста

Чтобы выполнить задачу по увеличению объемов жилищного строительства в России до 120 млн кв. метров ежегодно к 2024 году, что заложено майском указе президента РФ Владимира Путина, нужны земля, проекты и крупные игроки, сказал Тимофеев.

Так, в Москве для реализация задачи роста объемов строительства достаточно земли, уверен он. При этом большой потенциал есть в федеральных земельных участках, расположенных в столице. "И здесь мы видим еще одного потенциального игрока на рынке, который будет стимулировать развитие жилищного и инвестиционного строительства - это ДОМ.РФ (единый федеральный институт развития в жилищной сфере). У них есть полномочия для передачи земельных участков. И на данный момент у них есть порядка 1,5 млн кв. метров потенциальных проектов", - пояснил глава комитета.

Помимо этого власти Москвы делают ставку на давно устоявшихся лидеров рынка, так как за последние пять-шесть лет новых сильных игроков в этой сфере не появилось, отметил Тимофеев.

"Наблюдалось либо укрупнение частных девелоперских структур, либо смена их собственников. Те же, кто выдержал испытания кризисом, получили большой запас прочности. Поэтому имеют все шансы на успешную реализацию новой государственной программы. Крупнейшие городские застройщики создадут им лишь здоровую конкуренцию", - пояснил руководитель Москомстройинвеста.

Среди крупных девелоперов он назвал ГК "ПИК" с 3,3 млн кв. м текущего строительства, "Группу "ЛСР" (800 тыс. кв. м), ГК "А101" (780 тыс. кв. м), MR Group (770 тыс. кв. м), "Донстрой" (630 тыс. кв. м).

Объемы строительства

По оценке Стройкомплекса Москвы, с 2018 по 2023 год будет возведено 20,5 млн кв. м жилья, то есть по 4 млн кв. м в год, недвижимости различного назначения - 51 млн кв. м. Впрочем, Москва может в перспективе выйти на уровень 8-9 млн кв. м ежегодно, считает глава комплекса, вице-мэр Марат Хуснуллин. В прежние годы в столице сдавалось в эксплуатацию в среднем 3 млн кв. м жилой недвижимости в год. На наращивание темпов может повлиять начало реновации и в целом рост объемов строительства. Так, в рамках программы реновации до 2028-2033 гг. будет построено около 30 млн кв. м жилья вместо снесенных 16,4 млн кв. м. За прошедшие восемь лет (2011-2017 гг.) построено 13% от существовавшего в городе до этого объема недвижимости: введено более 60,5 млн кв. м, в том числе, 23,2 млн кв. м жилья.