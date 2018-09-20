В Москве начались рейды по взвешиванию большегрузов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения совместно со столичной Госавтоинспекцией начали проводить рейды по взвешиванию большегрузного транспорта на всех дорогах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.

"Одним из факторов ухудшения дорожного полотна являются большегрузные машины. Из-за большого веса они создают нагрузку на дорогу, особенно если нарушаются правила загрузки. Перегруженная машина несет опасность для всех участников дорожного движения. По статистике, в 70% случаев ДТП с участием большегрузного транспорта отмечаются нарушения весовых ограничений", - сказали в пресс-службе.

В ней отметили, что нарушители будут задерживаться до устранения перевеса, за превышение допустимой массы и нагрузки на ось также предусмотрена возможность перемещения нарушителя на спецстоянку. "Мобильные точки весового контроля каждый раз меняют свое расположение, а само взвешивание проходит круглосуточно", - добавили в пресс-службе ЦОДД.

По данным учреждения, сначала года более 3 тыс. грузовых транспортных средств было взвешено отделом весового контроля и логистики ЦОДД совместно с ГИБДД. Было выявлено 1040 нарушителей весовых ограничений.

В настоящее время в Москве с 06:00 до 22:00 действуют ограничения на въезд и движение по территории Москвы для автотранспорта массой более 12 тонн. С 06:00 до 22:00 нельзя передвигаться между МКАД и Третьим транспортным кольцом грузовому транспорту грузоподъемностью более 1 тонны.