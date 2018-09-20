В Москве планируют открыть центр переподготовки и трудоустройства для людей старше 50 лет

При наличии медицинских показаний неработающие москвичи, достигшие этого возраста, также смогут получать бесплатные путевки в санатории и возмещение стоимости проезда к месту отдыха. Кроме того, жители, которым присвоено звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", смогут оплачивать лишь 50 процентов коммунальных услуг и стоимости проживания в квартире, получать ежемесячную компенсацию затрат на телефонную связь и ежемесячную денежную доплату.

В мэрии отметили, что москвичам в возрасте от 50 лет будет предложено повысить квалификацию и профподготовку. "Они смогут освоить дополнительные знания и предпринимательские навыки по одной из городских программ, а при необходимости получить адресную социальную помощь. Стоит отметить, что законопроект также предполагает создание специального центра переподготовки и трудоустройства жителей города Москвы, достигших возраста 50 лет", - сообщается на сайте.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке горожан старше 50 лет в рамках пенсионных преобразований. В частности, в документе предлагается сохранить все привычные для москвичей льготы, а также открыть в столице специализированный центр переподготовки и трудоустройства горожан, сообщается на сайте столичной мэрии.

В конце августа Собянин пообещал обеспечить максимальную соцзащиту москвичей-ветеранов и пенсионеров в связи с соответствующими изменениями в законодательстве. Ранее президент Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63 лет, как предлагалось ранее, а для мужчин - до 65 лет. Глава государства также предложил уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, на три года. Согласно законопроекту, такой стаж составляет 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

Путин предложил уменьшить его для мужчин до 42 лет, а для женщин - до 37 лет. Глава государства также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом он отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Обсуждение этих инициатив сейчас ведется в Госдуме.