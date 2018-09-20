Собянин: онлайн-системы ККТ позволили легализовать около 50% торговых объектов Москвы

Собянин вручил награды жителям Москвы за успехи в трудовой и общественной деятельности

Почетные знаки и звания получили врачи и медицинские работники, учителя, строители, промышленники, энергетики, социальные работники, а также работники транспорта и связи Москвы

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