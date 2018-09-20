Собянин: онлайн-системы ККТ позволили легализовать около 50% торговых объектов Москвы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Введение новой онлайн-системы контрольно-кассовой техники (ККТ) и торговый сбор легализовали около 50% всех торговых объектов Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совместного заседания коллегий ФТС и ФНС России.
"Не так давно мы первыми в стране ввели новую онлайн-систему ККТ. ККТ и торговый сбор дали легализацию огромного количества, сегодня их в городе зарегистрировано 84 тысячи, а объем легализации прошел около 50% от всех торговых объектов. Это серьезные системы, основанные на лучших образцах мировых технологий", - сказал он.
"Пока я не могу сказать о полной эффективности, но очевидно, что она дает огромный результат: большой массив аналитических данных, в основе которых мы видим торговые потоки, товарные потоки, группы товаров, огромный объем статистики и большое количество легализуемых предприятий торговли", - добавил мэр.