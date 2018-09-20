Корпоративная библиотека появилась на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. На одной из площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" появилась корпоративная библиотека. Об этом сообщил в четверг ТАСС Игорь Ищенко, и.о. генерального директора ОЭЗ, являющейся подведомственной структурой столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

"На площадке "Технополиса "Москва" появилась корпоративная библиотека - там каждый работник управляющей компании или компании-резидента может выбрать для себя книги в любом количестве и на любой срок", - сказал Ищенко. Он отметил, что работа библиотеки основана большей частью на принципе буккроссинга, когда один пользователь оставляет книгу, а другой - может взять ее бесплатно и затем вернуть обратно. При этом, по словам Ищенко, зачастую руководители тех или иных направлений и представители резидентов приносят в корпоративную библиотеку книги из своих личных запасов.

"Необходимость таких библиотек - это требование времени и рынка, которые диктуют нам свои условия, - сказал Ищенко. - В дальнейшем мы хотели бы использовать этот опыт и для других площадок ОЭЗ".

Об ОЭЗ

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" действует в столице с 2015 года и в настоящее время объединяет пять производственных площадок общей площадью свыше 207 га, расположенных в Зеленограде и на территории бывшего завода АЗЛК на юго-востоке мегаполиса. В настоящее время резидентами ОЭЗ являются свыше сотни компаний, работающих в сфере высокотехнологичного производства. Для них режим особой экономической зоны предоставляет льготы по налогу на прибыль, имущество, землю и транспорт.