Дни Калужской области в Москве открылись фотовыставкой и сельхозярмаркой

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Дни Калужской области в Москве открылись сельскохозяйственной ярмаркой на Нахимовском проспекте и фотовыставкой на Никитском бульваре. В экспозицию вошли фотографии лучших калужских фотографов.
"На фотовыставке представлены не просто исторические места, это наши корни, наши главные ценности. Поэтому особенно приятно, что Дни Калужской области начались именно с открытия такой выставки", - сказал заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов.
Чуть позже на Нахимовском проспекте открылась ярмарка, на которой самые известные пищевые и перерабатывающие предприятия представили свою продукцию. Рядом с продовольственными прилавками расположились лавки с изделиями декоративно-прикладного творчества. Атмосферу создавали фольклорные коллективы из Калуги и Обнинска.
Дни Калужской области в Москве продлятся два дня. 21 сентября пройдут "круглые столы", на которых поднимут вопросы социально-экономического и туристического сотрудничества. Кроме того, запланированы B2B встречи калужских и московских предпринимателей.
Ранее сообщалось, что Дни Москвы в Калужской области проходили с 13 по 14 июля. Центральным событием стала масштабная историческая реконструкция стояния на реке Угре. Именно это событие в 1480 году, по мнению многих историков, положило конец монголо-татарскому игу на Руси и стало началом становления суверенного государства.