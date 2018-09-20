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Более 60 московских школ искусств отремонтируют к концу 2018 года

Полностью обновить все творческие учебные центры столицы планируют к 2020 году

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ремонтные работы в 62 школах искусств завершаться к концу этого года в Москве. Об этом сообщил журналистам и.о. руководителя Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Уже в этом году 62 школы будут работать в обновленном здании, также покупается специальная мебель - 35 тыс. единиц. Предполагается, что будет поставлено более 15 тыс. музыкальных инструментов", - сказал он. Кибовский добавил, что к 2020 году завершится обновление всех творческих учебных центров столицы.

В пресс-службе департамента уточнили, что всего отремонтируют 149 зданий.

Программа обновления школ искусств началась в 2017 году, она предполагает не только ремонт зданий, но и обновление мебели и необходимого инвентаря. Бюджет программы составляет более 8 млрд рублей.

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