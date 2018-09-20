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Масштабное строительство в московских "Лужниках" завершится к 2021 году

Когда полностью закончат реконструкцию, комплекс сможет принимать порядка 5 млн посетителей в год, отметил заммэра Москвы Марат Хуснуллин

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Основные строительные работы на территории стадиона "Лужники", где реконструируются и возводятся новые спортивные объекты, завершатся к 2021 году. Об этом в четверг сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Дворец водных видов спорта готов на 60%, полностью строительство завершится к концу 2019 года. Теннисный клуб будет готов через три года - к 2021 году, хоккейный клуб - через два с половиной года. Основная стройка к 2021 году закончится, останутся текущие работы, связанные с инфраструктурой. Когда будет полностью закончена вся реконструкция, "Лужники" будут принимать порядка 5 млн посетителей в год", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в Москве в начале 2019 года завершатся строительные работы в Центре художественной гимнастики (ЦХГ) имени Ирины Винер-Усмановой (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России).

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