Калужская область и Москва будут вместе развивать туризм, культуру и спорт

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Москва и Калужская область договорились о совместном проведении культурно-массовых мероприятий, организации и информационной поддержке гастролей, концертов и фестивалей с участием госучреждений. Соответствующий протокол на 2018-2020 годы был подписан в четверг в столице в рамках празднования Дней Калужской области в Москве.

"Мы гораздо ближе друг другу, чем кажется. Я очень благодарен всем тем, кто организовывал работу нашей делегации во время проведения Дней Москвы в Калужской области. Подписание документа - логическое продолжение наших дружеских контактов", - отметил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Помимо этого, было подписано соглашение между департаментом спорта и туризма Москвы и министерством спорта Калужской области о совместном развитии туристических маршрутов и проведении спортивных мероприятий.

Дни Калужской области в Москве продлятся два дня. 21 сентября пройдут "круглые столы", на которых поднимут вопросы социально-экономического и туристического сотрудничества. Кроме того, запланированы B2B встречи калужских и московских предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Дни Москвы в Калужской области проходили с 13 по 14 июля. Центральным событием стала масштабная историческая реконструкция стояния на реке Угре. Именно это событие в 1480 году, по мнению многих историков, положило конец монголо-татарскому игу на Руси и стало началом становления суверенного государства.