На юго-востоке Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 3,8 раза

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Мосэкомониторинг" зафиксировал вечером 20 сентября превышение содержания сероводорода в воздухе на востоке столицы в 3,8 раз. Это следует из информации, опубликованной на сайте экологической службы.

Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода (ПДК) выше порога зафиксировано в 23:00 мск 20 сентября в районе Печатники. Данные получены со станции экомониторинга "Гурьяново", которая контролирует зону влияния Курьяновских очистных сооружений "Мосводоканала". Также незначительные превышения ПДК сероводорода обнаружены в районе Люблино.

Ранее "Мосэкомониторинг" сообщал о превышении уровня содержания сероводорода в воздухе на востоке Москвы. 15 сентября станция "Кожухово" автоматической системы мониторинга экологической службы зафиксировала 5,5 ПДК. В "Мосэкомониторинге" поясняют, что превышение концентрации сероводорода меньше чем в 18 раз безвредно для здоровья, несмотря на неприятный запах.