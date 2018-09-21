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Туман с видимостью до 500 м ожидается в пятницу утром в Москве

В МЧС призвали водителей увеличить дистанцию от других автомобилей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве предупредило о тумане с видимостью 200 - 500 метров в столичном регионе. Сообщение опубликовано в пятницу на сайте МЧС.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до 10 часов 21 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200 - 500 м", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей увеличить дистанцию от других автомобилей и снизить скорость при управлении транспортом в неблагоприятных погодных условиях. Пешеходов просят обозначать себя светоотражающими элементами.

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