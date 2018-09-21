Мостовую башню XVII века отреставрируют на Измайловском острове в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мостовая башня XVII века, которая расположена на Измайловском острове на востоке Москвы, будет отреставрирована. Как сообщается на сайте столичной мэрии, здание является объектом культурного наследия федерального значения.

"Специалисты укрепят фундамент здания, на фасадах восстановят кирпичную кладку и декоративные элементы. В порядок приведут изразцы второго и третьего ярусов, по историческим аналогам восстановят деревянные окна, двери и проездные ворота. На гульбище, которое опоясывает второй ярус, демонтируют покрытие из бетонной плитки и вернут историческое лещадное покрытие - плоские дощечки из песчаника. Кроме того, специалисты приведут в порядок медную кровлю, а также воссоздадут по историческим документам и двуглавого орла, который прежде венчал башню", - цитирует портал и.о. руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Трехъярусное сооружение было построено в 1671-1679 годах на Измайловском острове, который является бывшей царской усадьбой, родовой вотчиной Романовых. Башня была частью моста через Серебряный (Измайловский) пруд, однако мост был разобран в 1767 году.

Сегодня Мостовая башня входит в состав музея-заповедника "Измайлово", в здании расположена выставка "Московский изразец".