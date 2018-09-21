В центре Москвы из банковской ячейки похитили 14,6 млн рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, похитившего 14,6 млн рублей из ячейки одного из банков в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, с сообщением о краже 20 сентября в полицию обратился 66-летний пенсионер.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что из банковской ячейки кредитно-финансового учреждения по адресу: улица Красная Пресня, дом 21 неизвестный неустановленным способом совершил кражу принадлежащих заявителю 14,6 млн рублей и скрылся", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.