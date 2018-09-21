Пробки ожидаются на дорогах Москвы вечером 21 сентября из-за дачных поездок и перекрытий

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы прогнозирует затруднение движения на дорогах в Москве вечером 21 сентября из-за поездок за город и ограничений движения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Как отмечается, синоптики обещают теплую ясную погоду в субботу и воскресенье, количество загородных поездок увеличится. В пятницу "во второй половине дня ожидается осложнение ситуации на вылетных магистралях по направлению в область", предупреждает ЦОДД. Ожидается, что затруднения начнутся около 15:00 и продолжатся до 21:00-22:00.

Уточняется, что основные заторы ожидаются на съездах с Садового и Третьего транспортного колец и МКАД, а также на Ленинградском, Рязанском, Мичуринском и Волгоградском проспектах, Щелковском, Дмитровском, Волоколамском и Ленинградском шоссе, а также Люблинской улице.

Кроме того, в пятницу будет ограничено движение в некоторых районах Москвы в связи с фестивалем "Круг Света" - в районе Гребного канала, в центре города, в районе метро Царицыно. В ЦОДД предупредили, что возможно осложнение движения вблизи перекрытых улиц.

Центр рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Выезжать за город лучше до 15:00 или по окончании вечернего часа пик, а в субботу - до 09:00 или после 15:00 по направлению в город.