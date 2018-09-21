Собянин открыл новое здание Тверского и Мещанского судов в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин и председатель Мосгорсуда Ольга Егорова открыли новое здание Тверского и Мещанского районных судов на Каланчевской улице.

По словам мэра, новое здание можно назвать дворцом правосудия, оснащенным всем необходимым оборудованием и техникой. "Это "умный суд", электронный, в котором есть электронные сервисы, электронные базы данных, взаимодействие со службами приставов, аудио- и видеофиксация - все необходимое для совершения правосудия и, конечно, хорошие условия для горожан, которые обращаются к вам со своими бедами", - сказал Собянин.

Строительство нового 9-этажного здания Тверского и Мещанского районных судов по адресу: ул.Каланчевская, д.43А началось в январе 2017 года.

Новое здание площадью почти 20 тыс. кв.м рассчитано на 250 сотрудников. В левой части размещен Тверской суд, в правой - Мещанский.