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Из окна Кузьминского суда Москвы выпрыгнул фигурант административного дела

По факту инцидента проводится проверка

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мужчина перед рассмотрением в отношении него административного дела выпрыгнул из окна здания Кузьминского суда Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сотрудниками полиции для рассмотрения дела об административном правонарушении в здание суда был доставлен гражданин, который выпрыгнул из окна здания и в результате получил телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.

На место были незамедлительно вызваны сотрудники оперативных служб города. Пострадавшего сейчас осматривают медики. По факту инцидента проводится проверка.

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