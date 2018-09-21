Движение ограничат в столице 21-23 сентября из-за Московского марафона и "Круга света"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ряд улиц в Москве перекроют в ближайшие выходные для движения автотранспорта в связи с проведением фестиваля "Круг света" и Московского марафона. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Фестиваль "Круг света" проходит в столице с 21 по 25 сентября. Движение транспорта возле его главных площадок ограничат в определенные часы. Также в связи с проведением Московского марафона 23 сентября нельзя будет проехать по центральным улицам и набережным города.

"Круг света"

Во время проведения шоу "Круг света" на Театральной площади с 17:00 до 23:00 во все дни фестиваля будет перекрыта улица Петровка от Кузнецкого Моста до Театрального проезда. В эти же часы в обоих направлениях движения будет ограничено по одной полосе Театрального проезда на участке от улицы Большая Дмитровка до Неглинной, отмечается на сайте.

В связи с мероприятиями на территории музея-заповедника "Царицыно" в этот же период перекроют движение автотранспорта по Новоцарицынскому шоссе от Шипиловского проезда до улицы Тюрина, а также по улице Тюрина от Новоцарицынского шоссе до 1-й Радиальной улицы и участке 1-й Радиальной улицы от улицы Тюрина до проезда Кошкина. Наземный общественный транспорт будет ходить по этим участкам как обычно.

Во время проведения шоу на Гребном канале с 21 по 23 сентября с 18:00 до 23:00 и 25 сентября с 18:00 до 23:00 нельзя будет проехать по участку Крылатской улицы от дома № 8 до пересечения с улицей Нижние Мневники. Также нельзя будет развернуться под Крылатским мостом.

Кроме того, 25 сентября с 18:00 до 23:00 будет закрыто движение по Проектируемому проезду № 6374 от владения 2 до пересечения с Островной улицей. С 21 по 23 сентября и 25 сентября с 18:00 до 23:00 ограничат движение по одной полосе Крылатской улицы от улицы Нижние Мневники до съезда на Рублевское шоссе.

Московский марафон

Для водителей в связи с проведением Московского марафона с 07:00 до 17:00 закроют ряд набережных, среди которых Лужнецкая, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская. Нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Смоленской, Тестовской, Мантулинской, Баррикадной и Большой Якиманке, 1905 Года, Красная Пресня и Крымский Вал и по Новодевичьей набережной. Движение перекроют на улицах Большая Полянка, Серафимовича, Охотный Ряд, Моховой, а также на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и части Смоленской улицы от Бородинского моста до Смоленского проезда.

Кроме того, перекрытия введут в 1-м Красногвардейском проезде, на Новинском, Смоленском, Зубовском и Крымском бульварах, Калужской, Лубянской, Новой и Старой площадях, в Якиманском, Театральном и Китайгородском проездах. Для транспорта закроют Большой Каменный и Большой Устьинский мосты, а также Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной и Тверской бульвары.