Новые здания Тверского и Мещанского судов в Москве оборудованы системой распознавания речи

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Новые здания Тверского и Мещанского районных судов Москвы оборудованы системами распознавания речи, аудио- и видеофиксации заседаний, трансляции заседаний в интернете и другими техническими новинками. Как сообщили журналистам в пресс-службе Московского городского суда, у судей будет электронное рабочее место и возможность во время заседания пользоваться электронными сервисами.
"Помещения Тверского и Мещанского судов оснащены по последнему слову техники. Впервые в судебной системе России в залах судебных заседаний установлено оборудование для распознавания речи. Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время такая система находится лишь на стадии опытной эксплуатации, однако после запуска в промышленную эксплуатацию существенно облегчит работу секретарей судебного заседания", - рассказали в Мосгорсуде, добавив, что подобная подсистема установлена в здании Нагатинского районного суда Москвы, где также осуществляется ее тестирование.
В залах, где рассматривают уголовные дела, установлена система вызова свидетелей из коридоров, холлов и комнат свидетелей. Также предусмотрена система вызова так называемого тайного свидетеля, изображения из комнаты, где он находится, транслируется только на индивидуальные мониторы судей, а в самих комнатах установлены микрофоны с устройствами изменения голоса.
В новых зданиях судов применяются IP-камеры, микрофонные потолочный массивы, ЖК-панели. Все техсредства позволяют транслировать судебное заседание в сети интернет в режиме онлайн.
Ранее судьи и сотрудники аппарата Тверского суда располагались в здании общей площадью 1771 кв. метров, построенном в 1914 году. Судьи и сотрудники Мещанского районного суда работали в здании общей площадью 3839 кв. метров, построенном в 1927 году; в этом же здании до 1990-х годов размещался Московский городской суд. Строительство длилось 1,5 года.