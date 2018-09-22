Около 6 тыс. человек посетили фестиваль "Круг света" в Музее Победы в первый день

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Около 6 тыс. человек просмотрели световые шоу на фасаде Музея Победы в первый день фестиваля "Круг света", открывшегося в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба музея, который в этом году впервые стал площадкой для фестиваля.

"На открытие фестиваля у стен Музея Победы собрались более 3 тыс. москвичей и гостей столицы. В течение почти четырехчасового представления число зрителей удвоилось", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Музей Победы впервые стал одной из площадок проведения фестиваля "Круг света". Гости фестиваля увидели видеоновеллы "Москва - столица России" и "Конструкторы Победы". Первая была посвящена истории объединения российских земель вокруг столицы в течение нескольких веков, вторая - отечественным оружейникам.

"Световое шоу включало в себя также пятнадцатиминутное аудиовизуальное представление под популярные военные песни", - добавили в музее.

Фасад музея на время фестиваля превратился в экран размером 270 метров в длину и высотой в 25 метров. Общая площадь изображения достигает 7 тыс. кв. метров. Световые представления будут продолжаться каждый вечер вплоть до 25 сентября.

О фестивале

Восьмой по счету фестиваль "Круг света" охватит семь площадок столицы, его примет парк "Коломенское", Гребной канал, парк "Царицыно", Театральная площадь, "Музей Победы" на Поклонной горе, концертный зал "Мир" и центр Digital October. Вход на мероприятия свободный, на события на крытых площадках необходима предварительная регистрация.

Первый фестиваль "Круг света" состоялся в октябре 2011 года. Были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького. Тогда же были организованы первые конкурсы для световых дизайнеров "Видео-арт" и "Лаборатория света". Первый фестиваль посетили около 300 тыс. зрителей.