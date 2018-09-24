В Московском регионе в понедельник ожидаются похолодание и дожди

Мемориальную доску народной артистке СССР Ие Саввиной откроют в Москве

Инициаторами открытия памятной доски стали друзья и коллеги актрисы, работавшие с ней на сцене и в кино, сообщила пресс-атташе МХТ им. А.П. Чехова Мария Малкина

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