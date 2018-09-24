В Московском регионе в понедельник ожидаются похолодание и дожди

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Воздух в Московском регионе прогреется в понедельник до 15 градусов, днем ожидается пасмурная погода, пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем термометры в Москве покажут 13 - 15 градусов. "Облачно. Дождь, временами сильный", - отмечается в сообщении. В ночь на вторник температура воздуха в столице опустится до 7 - 9 градусов.
Днем ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью до 11 м/c, ночью - до 12 м/с. Атмосферное давление в Московском регионе составит 730 мм ртутного столба.