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В Московском регионе в понедельник ожидаются похолодание и дожди

Днем воздух в Москве прогреется до 13 - 15 градусов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Воздух в Московском регионе прогреется в понедельник до 15 градусов, днем ожидается пасмурная погода, пройдут дожди, местами сильные. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем термометры в Москве покажут 13 - 15 градусов. "Облачно. Дождь, временами сильный", - отмечается в сообщении. В ночь на вторник температура воздуха в столице опустится до 7 - 9 градусов.

Днем ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью до 11 м/c, ночью - до 12 м/с. Атмосферное давление в Московском регионе составит 730 мм ртутного столба.

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