{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медкарты во всех московских поликлиниках снабдят радиометками к весне 2019 года

Маркировка дает возможность с точностью до минуты фиксировать местоположение карты

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Медицинские карты пациентов всех поликлиник Москвы к весне следующего года получат специальные радиометки для отслеживания документа в больнице. Об этом в понедельник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Все медицинские карты в детских и взрослых поликлиниках города оснастят специальными метками (RFID) к весне 2019 года. Первыми маркировку нанесут в октябре на документы консультативно-диагностической поликлиники № 121 и детской городской поликлиники № 131. Особая маркировка дает возможность с точностью до минуты фиксировать местоположение карты, после того как ее вынесут из картохранилища в любое другое помещение поликлиники, где ведется прием пациентов", - говорится в сообщении.

Пилотный проект по внедрению радиометок стартовал в мае в городской поликлинике № 46, где чипы были установлены более чем на 9 тыс. бумажных медицинских карт, и был признан успешным.

Теги
Россия
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сентября
В ночь на понедельник температура упала до 6,6 градусов
Читать полностью