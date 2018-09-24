Медкарты во всех московских поликлиниках снабдят радиометками к весне 2019 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Медицинские карты пациентов всех поликлиник Москвы к весне следующего года получат специальные радиометки для отслеживания документа в больнице. Об этом в понедельник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Все медицинские карты в детских и взрослых поликлиниках города оснастят специальными метками (RFID) к весне 2019 года. Первыми маркировку нанесут в октябре на документы консультативно-диагностической поликлиники № 121 и детской городской поликлиники № 131. Особая маркировка дает возможность с точностью до минуты фиксировать местоположение карты, после того как ее вынесут из картохранилища в любое другое помещение поликлиники, где ведется прием пациентов", - говорится в сообщении.

Пилотный проект по внедрению радиометок стартовал в мае в городской поликлинике № 46, где чипы были установлены более чем на 9 тыс. бумажных медицинских карт, и был признан успешным.