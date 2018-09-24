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На портале мэрии Москвы появилась услуга оплаты коммунальных счетов в нежилых помещениях

Физические лица и индивидуальные предприниматели могут оплатить услуги после авторизации на портале

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Новая услуга по онлайн-оплате счетов за коммунально-эксплуатационные услуги нежилых помещений появилась на портале mos.ru. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, пользователи могут оплатить счета, распечатать квитанцию и посмотреть детализацию.

"Новая услуга предназначена для тех, кто занимается бизнесом, владеет гаражом или, например, снимает мастерскую. До этого арендаторам и владельцам приходилось оплачивать коммунальные платежи и взносы за капремонт в банке или одном из центров госуслуг "Мои документы". Теперь найти и оплатить счет можно с любого устройства, подключенного к интернету", - говорится в сообщении.

Оплатить услуги могут физические лица и индивидуальные предприниматели после авторизации на портале мэрии.

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