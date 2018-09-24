Шефскому дому на Комсомольском проспекте вернули лепной декор и первоначальный облик

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Реставрация Шефского дома на Комсомольском проспекте завершилась в Москве. Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, это здание в стиле раннего московского классицизма было построено в конце XVIII столетия по проекту архитектора Матвея Казакова.

"Завершилась реставрация Шефского дома, который входит в комплекс Хамовнических казарм, созданных в начале XIX века", - говорится в сообщении.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, реставрационные работы длились около года, была восстановлена белокаменная кладка колонн, цоколя и карниза. "Специалисты восстановили утраченный в советское время лепной декор - карнизы и розетки, привели в порядок винтовую лестницу из белого камня, а также отделку парадной лестницы, выполненную из мраморных плит, и ее литое ограждение", - уточнил Емельнянов. Кроме того, в парадных залах реставраторы воссоздали исторический паркет.

"Реставраторы в ходе работ сделали интересное открытие: на уровне подвального этажа дворового фасада обнаружили исторические белокаменные перемычки оконных проемов и белокаменный цоколь. Специалисты оставили этот участок раскрытым, и теперь любой желающий может увидеть старинную часть здания", - добавил глава ведомства. Отмечается, что шефский дом - объект культурного наследия федерального значения, поэтому реставрация проводилась под контролем специалистов Мосгорнаследия.

В конце XVIII века в доме проживал голландский купец Иоганн Тамес. В начале XIX века вокруг здания возвели казармы в стиле классицизма, а купеческий дом выкупили и перестроили для размещения офицеров и шефа (командира) полка, отсюда и название дома - "Шефский". В 1970-е годы здание передали Союзу писателей.

Матвей Казаков (1738-1812) - известный московский архитектор, один из основоположников классицизма в русской архитектуре и один из крупнейших представителей русской псевдоготики. Вместе с Василием Баженовым занимался строительством дворцово-паркового ансамбля в Царицыне.