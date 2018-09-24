Жители и гости Москвы стали в два раза чаще ездить в Санкт-Петербург на автобусах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Количество поездок в Санкт- Петербург с московских автовокзалов этим летом выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Москвичи часто отправлялись в Санкт-Петербург - количество поездок выросло почти в два раза по сравнению с прошлым летом. Если в 2017 году автобусы в Петербург перевозили 13,4 тысячи человек, то теперь - 28,5 тысячи", - приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Всего услугами московских автовокзалов этим летом воспользовались более 2,3 млн пассажиров. Самыми востребованными междугородными направлениями стали Тульская и Волгоградская области, Липецк, Саратов, Воронеж и Ростов- на-Дону. Популярными международными маршрутами стали рейсы в Минск и Кишинев.

"За три месяца автобусы, отправляющиеся с городских автостанций, совершили более 115 тысяч рейсов", - уточняется в сообщении. Всего пассажирам доступны более 260 междугородних и международных направлений.