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Жители и гости Москвы стали в два раза чаще ездить в Санкт-Петербург на автобусах

За лето 2018 года таким способом путешествия воспользовались 28,5 тысяч человек

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Количество поездок в Санкт- Петербург с московских автовокзалов этим летом выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Москвичи часто отправлялись в Санкт-Петербург - количество поездок выросло почти в два раза по сравнению с прошлым летом. Если в 2017 году автобусы в Петербург перевозили 13,4 тысячи человек, то теперь - 28,5 тысячи", - приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Всего услугами московских автовокзалов этим летом воспользовались более 2,3 млн пассажиров. Самыми востребованными междугородными направлениями стали Тульская и Волгоградская области, Липецк, Саратов, Воронеж и Ростов- на-Дону. Популярными международными маршрутами стали рейсы в Минск и Кишинев.

"За три месяца автобусы, отправляющиеся с городских автостанций, совершили более 115 тысяч рейсов", - уточняется в сообщении. Всего пассажирам доступны более 260 междугородних и международных направлений.

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РоссияЛиксутов, Максим Станиславович
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