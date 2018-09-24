Группа Metallica выступит в Москве летом 2019 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Американская рок-группа Metallica 21 июля 2019 года даст концерт на московском стадионе "Лужники" в рамках турне WorldWired. Об этом сообщили в пресс-службе организатора гастролей, компании SAV Entertainment.

Европейский тур Metallica начнется в Лиссабоне 1 мая, всего музыканты выступят в 20 странах, среди которых Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Эстония и другие. Специальными гостями концертов этого турне станут шведская хард-рок-группа Ghost и один из любимых коллективов основателя Metallica Ларса Ульриха - Bokassa из Норвегии.

"Самые преданные фанаты Metallica смогут посетить любые концерты будущего европейского тура по единому билету Black Ticket, для этого им достаточно зарегистрироваться онлайн за 48 часов до концерта. Ограниченная серия Black Ticket (750 штук) стоимостью в 750 евро будет доступна на сайте CID Entertainment. Также фанаты группы смогут приобрести ранний вход, премиальные билеты, посетить "странствующий музей" Metallica Memory Remains и даже встретиться с членами группы", - сообщили в пресс-службе концертного агентства.

Metallica основана в 1981 году в Лос-Анджелесе гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом и является одной из самых влиятельных метал- групп мира. На сегодняшний день коллектив выпустил 10 студийных пластинок, которые были проданы в общей сложности тиражом более 125 млн экземпляров.