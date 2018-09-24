Ресурсы правительства Москвы подверглись почти 162 тыс. хакерских атак в день выборов мэра

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Почти 162 тысячи хакерских атак на ресурсы правительства Москвы было зафиксировано в день выборов мэра 9 сентября. Все попытки взлома были успешно отражены, сообщили в пресс-службе московского Департамента информационных технологий (ДИТ).

"Выборы любого уровня - традиционный повод для роста активности киберпреступников. Департамент зарегистрировал 9 сентября 2018 года, в день выборов мэра, 161 925 атак на ресурсы правительства Москвы, наибольшая часть из которых были реализованы зараженными машинами, организованными в контролируемые сети с использованием известного вредоносного программного обеспечения EthernalBlue (эксплуатирует уязвимость в операционных системах Windows - прим. ТАСС). Мы были готовы к любой ситуации и успешно справились с атаками на ресурсы правительства Москвы в день выборов мэра", - сказал заместитель руководителя ДИТ Москвы Александр Горбатько, чьи слова цитирует пресс-служба.

Кроме того, в этот день были отражены 50 сетевых атак на компьютеры, которые участвовали в наблюдении за выборами. Обнаружены и предотвращены 75 попыток пронести вредоносное программное обеспечение на внешних устройствах на избирательные участки, а также устранены попытки получить доступ к Единому центру хранения данных, в котором хранятся записи с камер городского видеонаблюдения.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября с 8:00 до 22:00. Москвичи могли проголосовать на 3808 избирательных участках, из которых 209 были расположены за пределами столицы - в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областей.