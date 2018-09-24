Деревянный храмовый комплекс появится в московском районе Ховрино в 2019 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Строительство деревянного храма в честь 12 апостолов в столичном районе Ховрино будет завершено до конца 2019 года, сообщает пресс-служба депутата Госдумы, куратора "программы-200" по строительству храмов в Москве Владимира Ресина.

"Практически осталось завершить прокладку инженерных сетей и до конца года храм будет готов, Параллельно уже сделан и нулевой цикл приходского дома. В следующем 2019 году весь храмовый комплекс должен быть подготовлен к сдаче в эксплуатацию с тем, чтобы его Великое освящение провести в конце следующего 2019 года. Архитектурно-градостроительное решение храмового комплекса было принято исходя из очень стесненных условий площадки, "насыщенности" участка подземными инженерными коммуникациями, значительного - около 3 метров - перепада рельефа", - приводятся в сообщении слова Ресина.

Новый храм рассчитан на 300-400 прихожан и строится по индивидуальному проекту. Для изготовления основного сруба используется лиственница, доставленная из Красноярского края. Иконостас изготавливается в мастерских Троице-Сергиевой лавры из 300-летнего дуба, который рос в некрополе Донского монастыря, и рухнул во время урагана 2017 года.

По словам настоятеля храма иерея Илии Боярского вплоть до весны 2015 года богослужения на данной территории шли на улице, просто под открытым небом. Тогда инициатором временного храма стал местный прихожанин, многодетный отец, который всего за 4 недели, практически сам построил небольшую деревянную церковь, добавили в пресс-службе.

Программа строительства новых православных храмов в спальных районах Москвы была начата в 2011 году. За это время, по данным Московской патриархии, было порядка 50 каменных храмов, еще 28 храмов находятся в процессе стройки, на некоторых площадках действуют временные деревянные храмы. Участки для культовых сооружений подбираются исходя из обращений верующих, строительство ведется исключительно на пожертвования.