Благотворительный концерт для детей с ДЦП состоится 26 сентября в московском парке "Фили"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские артисты выступят 26 сентября на главной сцене московского парка "Фили" в рамках благотворительного концерта для детей с ДЦП, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе парка.

"Мы уверены, что этот концерт привлечет многих неравнодушных людей, среди которых будут дети и известные гости. Для многих детей этот праздник и концерт станут ярким моментом их жизни", - сказал собеседник агентства.

На концерте выступят участница "Евровидения-2018" Юлия Самойлова, актер Гоша Куценко с группой ГК, участник группы "На-На" Павел Соколов, лауреат нескольких международных музыкальных фестивалей и конкурсов Андрей Бриг, а также участники вокального шоу "Голос" Ева Бристоль и Николай Демидов и другие артисты.