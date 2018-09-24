Новый вход в Московский зоопарк будет осуществляться через обособленное крытое здание

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Дополнительный вход в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная" будет доступен через обособленное здание с траволаторами, гардеробом и кассовым залом. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: "Строительство входа в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная" по адресу: Баррикадная улица, д. 4. Проектная продолжительность строительства составит 9,4 месяца. В рамках работ запланировано строительство нового одноэтажного входа на территорию существующего Московского зоопарка", - сказали в пресс-службе.
Перед входом в здание со стороны города будет возведена открытая площадка с входными воротами. Сам вход в здание предусмотрен через вестибюль и кассовую зону фойе минус первого этажа, далее вверх по лестнице и траволаторам на первый этаж и через фойе на территорию зоопарка.
"Здание входной группы будет функционально разделено на вестибюльную группу, кассовый блок, блок для охраны и универсальный зал, включающий в себя гардероб для посетителей, фойе, универсальный зал и кладовой при зале", - добавили в пресс-службе.
Благоустройство прилегающей территории предусматривает устройство тротуаров, ограждения и наружного освещения, а также установку малых архитектурных форм и разбивку газонов.
Ранее сообщалось, что окончание строительства и ввод объекта запланированы на декабрь 2019 года.