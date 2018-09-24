На ВДНХ откроется экспозиция об истории России 1945-2016 годов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Флагманский исторический парк "Россия - Моя история" на ВДНХ в Москве закроют в октябре текущего года для обновления состава экспозиции. Вдобавок к имеющимся выставкам там откроется мультимедийная экспозиция "Россия - Моя история. 1945-2016", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе исторического парка.
"С 1 октября 2018 года московский исторический парк (57 павильон ВДНХ) закрывается на реконструкцию. Запланированные изменения коснутся всех сфер работы парка: оборудования, контента, количества и состава экспозиций, архитектурно-планировочного решения. В парке появятся новые игровые интерактивные залы для детей и взрослых, захватывающие исторические квесты, мультимедийные новшества и новый дизайн общественных зон", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что обновленный парк откроет свои двери для посетителей в середине декабря. Первые значимые изменения коснутся числа и состава действующих экспозиций. К уже открытым выставкам, посвященным истории Древней Руси, династии Рюриковичей, Романовых и Великой Отечественной войны, добавятся новые залы и будет возведена мультимедийная экспозиция "Россия - Моя история. 1945-2016". В числе новых интерактивных зон в состав выставок будут включены квест-комнаты, разработанные совместно с ведущими представителями индустрии.
"Открытые на каждой из экспозиций интерактивные залы позволят посетителям парка лично "прожить" определенный исторический период, проникнуться его духом и атмосферой, стать участниками центральных событий российской истории в форме сюжетной игры", - добавили в пресс-службе.
Московский парк "Россия - Моя история" был открыт в декабре 2015 года и стал первым мультимедийным парком об истории Отечества на территории страны. За несколько лет общее число посетителей составило около 7 млн человек.