На ВДНХ откроется экспозиция об истории России 1945-2016 годов

Фестиваль "Круг света"

Участники из России стали победителями в двух номинациях конкурса видеомэппинга "Арт Вижн"

Российские команды "Meshsplash" и "Idwyr" заняли первое место в номинациях "Модерн" и "Виджеинг"

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