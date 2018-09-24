В Москве пройдет хакатон по сборке и программированию коптеров

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ежегодный хакатон по сборке и программированию коптеров по стандартам WorldSkills состоится в столичном технопарке "Технополис Москва" 19-21 октября. Об этом сообщил в понедельник ТАСС Олег Понфиленок - гендиректор компании Сopter Express, являющейся организатором мероприятия.
"Мероприятие будет представлять собой открытое соревнование по программированию коптеров для новичков и профессионалов", - сказал он. Глава компании, размещающейся на базе столичного технопарка "Технополис "Москва", добавил, что на данный момент около 200 человек уже подтвердили свое желание участвовать в хакатоне (форум разработчиков, в рамках которого специалисты разных отраслей вместе работают над решением конкретной задачи - прим.ТАСС). Это же могут сделать и другие специалисты, которым необходимо заявить о себе, зарегистрировавшись на специальном сайте.
Как ожидается, во время хакатона участникам предстоит объединиться в команды и выполнить практическое задание и защитить свои проекты. По итогам конкурса жюри выберет лучшие разработки и наградит ценными призами победителей. "Практические действия будет предварять бесплатный курс лекций, стартующий уже 9 октября", - сказал Понфиленок. По его словам, в теоретической части речь пойдет о беспилотных автономных системах, что станет хорошей возможностью получить знания для последующего их закрепления на практике.