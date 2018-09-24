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Москвичи в октябре смогут наблюдать два звездопада - Дракониды и Ориониды

Пики метеорных потоков придутся на 9 и 21 октября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Москвичи в октябре смогут наблюдать пики двух метеорных потоков: на 9 октября придется максимум Дракониды, на 21 октября - Ориониды. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

"Два метеорных дождя достигнут максимума своего действия в начале и конце октября. 9 октября - Дракониды, ожидается 10-15 метеоров в час, а 21 октября - Ориониды, ожидается до 25 метеоров в час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при безоблачной погоде для наблюдения метеоров Дракониды из созвездия Дракона сложатся благоприятные условия, так как Луна во время пика будет находиться в фазе новолуния. Максимум звездопада придется на 03:00 мск 9 октября. Наблюдению метеорного потока Ориониды, названного в честь созвездия Орион, 21 октября помешает почти полная Луна, которая 24 октября пройдет фазу полнолуния.

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