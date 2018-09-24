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Движение транспорта ограничено в Северо-Западном тоннеле в Москве после ДТП

Причины происшествия устанавливаются

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Два грузовика и автомобиль марки Jaguar столкнулись в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, пострадавших нет, но движение автотранспорта ограничено.

"В понедельник вечером в Северо-Западном тоннеле произошло столкновение трех транспортных средств - автомобиль марки Jaguar, "Камаз" и фура. В результате ДТП пострадавших нет. Движение автотранспорта на данном участке дороги полностью ограничено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.

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