Движение транспорта ограничено в Северо-Западном тоннеле в Москве после ДТП

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Два грузовика и автомобиль марки Jaguar столкнулись в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, пострадавших нет, но движение автотранспорта ограничено.

"В понедельник вечером в Северо-Западном тоннеле произошло столкновение трех транспортных средств - автомобиль марки Jaguar, "Камаз" и фура. В результате ДТП пострадавших нет. Движение автотранспорта на данном участке дороги полностью ограничено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.