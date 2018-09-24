Пассажиропоток в московском метро вырос на 10% в день отказа от автомобиля

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен в день проведения ежегодной международной акции "День без автомобиля" в субботу, 22 сентября, перевез на 10% больше пассажиров, чем обычно в выходной день, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.
"В субботу, 22 сентября, мы перевезли более 5,4 млн пассажиров - это на 10% больше, чем в обычный выходной вне летнего периода в 2018 году. Самыми популярными оказались станции "Комсомольская", "Охотный Ряд", "Площадь Революции". Мы благодарны всем, кто поддержал всемирную акцию и отказался от личного транспорта в этот день, и мы призываем жителей города как можно чаще делать выбор в пользу общественного транспорта в целом и метрополитена и Московского центрального кольца, в частности", - сказал он.
По словам собеседника агентства, по сравнению с этим днем год назад [четвертая суббота сентября в 2017 году] пассажиропоток подземки увеличился на 15%.
Всемирный день без автомобиля впервые был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. В Москве "День без автомобиля" впервые провели в 2008 году.