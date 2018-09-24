Городские службы Москвы пообещали обеспечить бесперебойное движение транспорта в ливень

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Городские службы Москвы готовы к работе во время сильного ливня, начавшегося в Москве 24 сентября. Об этом сообщила пресс-служба "Мосводосток".
"В связи с выпадением обильных осадков в столице 24 сентября ГУП "Мосводосток" привлекло к дежурству более 320 бригад, в составе которых около 1020 сотрудников и порядка 330 единиц техники, в том числе специализированной техники для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта", - отмечается в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что для подготовки инженерных сооружений городской водосточной сети к сезону обильных осадков 2018 г. эксплуатационными службами "Мосводостока" проводились необходимые регламентные работы: обследование водосточной сети, ремонт водосточных колодцев, механизированная промывка водосточной сети, очистка водосточных колодцев, ремонт/замена сетей дождевой канализации.
В случае обнаружении скоплений воды власти города порекомендовали жителям обращаться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу "Мосводостока" и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, дождь продлится в столице до 09:00 мск 25 сентября. Местами осадки будут сильными, в отдельных районах порывы ветра достигнут 12-17 м/с.
Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и ветре. Жителей и гостей столицы просят соблюдать правила безопасности и рекомендуют по возможности не выходить на улицу, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.