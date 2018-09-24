Отопительный сезон в Москве может начаться 25 сентября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон в столице может стартовать со вторника, 25 сентября. В первую очередь отопление будет пущено в социальных объектах, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Комплекс городского хозяйства 25 сентября приступит к пробным включениям отопления в Москве, начав их с учреждений социальной сферы. Речь идет о медицинских, дошкольных и образовательных учреждениях. Далее тепло поступит в жилые дома, административные и промышленные здания в соответствии с графиком", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе МОЭК (единой теплоснабажающей организации Москвы, "дочке" "Газпрома"), в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону были проведены ремонтные и профилактические работы на объектах централизованной системы теплоснабжения. В частности, к работе в осенне-зимнем периоде подготовлено около 16,2 тыс. км тепловых сетей и 8,24 тыс. км разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 70 тыс. зданий, в том числе 33 тыс. жилых домов.
Кроме того, проведены все необходимые технические мероприятия на ТЭЦ "Мосэнерго", обеспечивающих комбинированную выработку тепла и электроэнергии, а также на тепловых станциях и котельных, эксплуатируемых "Мосэнерго" и МОЭК. "Также обеспечена готовность более 700 единиц аварийно-ремонтной техники МОЭК, в том числе 184 аварийно-ремонтных машин", - добавили в организации.
Дату начала отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия.
Первые холода, сопровождающееся дождями и грозами, после затяжного тепла в Москву пришли под утро 23 сентября. В этот день столбики термометров показали 14-16 градусов тепла. Во вторник и среду, говорится на сайте мэрии и правительства Москвы, температура опустится до 9-13 градусов выше ноля, ночь со вторника на среду станет самой холодной с начала осени. При этом ожидается, что температура упадет до 1-6 градусов и будет идти снег с дождем.