Дождь и порывы ветра до 20 м/с ожидаются во вторник в Московском регионе

Эксперты выяснили, что петербуржцы переезжают в Москву чаще жителей других городов

По данным совместного исследования редакции Strelka Mag и компании SocialDataHub, на 2018 год в столицу из Санкт-Петербурга перебрались более 168 тыс. человек

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