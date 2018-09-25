Дождь и порывы ветра до 20 м/с ожидаются во вторник в Московском регионе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Температура в Московском регионе во вторник не превысит 12 градусов тепла, в течение дня ожидаются дождливая погода и порывы ветра до 20 м/с. Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра РФ, ночью в некоторых районах Подмосковья возможны заморозки до минус 3 градусов.
Днем термометры в Москве покажут 9 - 11 градусов. "Облачно. Дождь", - говорится в сообщении. В ночь на среду температура воздуха в столице опустится до 3 - 5 градусов.
В Подмосковье днем будет от 7 до 12 градусов тепла, ночью 0 - 5 градусов, местами до минус 3. "По области местами небольшой дождь", - предупреждает Гидрометцентр.
Днем ожидается западный ветер скоростью 7 - 12 м/с с порывами до 20 м/с, ночью - 6 - 11 м/с с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.
25 сентября в Московском регионе сохранится желтый уровень опасности из-за сильного ветра.