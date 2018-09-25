Москва отказалась от услуг частных эвакуаторов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы с 25 сентября полностью отказались от услуг частных эвакуаторов. Работать на дорогах будут только эвакуаторы ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), сообщается во вторник в сообщении пресс-службы учреждения.

"Благодаря приобретению техники в собственность и отказу от частных эвакуаторов мы сможем создать дополнительные рабочие места и сделать нашу работу более эффективной", - привела пресс-служба слова гендиректора ГКУ "АМПП" Александра Гривняка.

В конце прошлого года столичные власти приняли решение отказаться от услуг частных компаний по эвакуации автомобилей, так как в адрес подрядчиков поступало большое количество нареканий от горожан. Весной этого года был заключен контракт на поставку 98 эвакуаторов в собственность города, чтобы полностью заменить услуги подрядчиков.