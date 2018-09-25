Посещаемость тематических библиотек в Москве выросла в два раза

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Посещаемость библиотек в Москве, где организованы места для хобби и проведения досуга, в этом году выросла в среднем вдвое. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, тематическими стали 52 городские библиотеки.

"При выборе тематики библиотекари опирались на мнение читателей, местного сообщества, на партнерские связи и прогрессивные мировые тенденции. Интересно, что горожане реагируют на обновление библиотек практически мгновенно. В среднем посещаемость библиотек, которые стали тематическими, выросла вдвое. В зависимости от района в такие центры за месяц приходят от 1 до 7 тыс. человек", - приводятся на портале слова руководителя Московской дирекции по развитию культурных центров Марии Рогачевой.

Библиотеки стали универсальными центрами проведения интеллектуального досуга в рамках программы "Точки роста" в 2018 году. Некоторые из них специализируются на науке и технологиях, другие - на изобразительном искусстве, театре и кино. До конца года планируется обновить еще около 50 библиотек.

Так, популярностью у горожан пользуется библиотека № 95 на востоке Москвы: в ней можно почитать литературу по компьютерному дизайну, попробовать себя в 3D-моделировании и создании графических проектов. Кроме того, в библиотеке есть шоурум работ современных компьютерных дизайнеров.

Библиотека № 18 имени В. А. Жуковского в центре столицы выбрала тематику сценического искусства. Помимо книг, посвященных театру, там была перезапущена сценическая площадка "Лялин центр", которая дает возможность молодым коллективам и начинающим актерам ставить спектакли и проводить концерты. Узнать больше о театре и кино можно будет и в библиотеке № 252 в ЗелАО, где оборудовали студию с хромакеем (зеленый фон, позволяющий использовать технологию совмещения двух или больше слоев видео в одном кадре)

В обновленной библиотеке № 70 в ВАО, получившей название "Небо", читателей привлекает собрание литературы по авиации. Кроме того, в читальном зале разместили кабину самолета Як-40 с виртуальным тренажером для полетов. А в библиотеке № 21 под названием "Культурное убежище" в центре столицы появилась небольшая галерея, где можно выставлять свои фотоработы и картины.