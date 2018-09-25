Суд в Москве 9 октября начнет слушать дело супругов, издевавшихся над приемными детьми

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Зеленоградский суд Москвы 9 октября приступит к рассмотрению уголовного дела по существу в отношении супругов Дель, издевавшихся над приемными детьми. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Наталья Косарева.
"По итогам предварительного заседания сегодня было назначено следующее судебное разбирательство на 9 октября на 11:00 мск", - сказала представитель суда, отметив, что процесс пройдет в закрытом от слушателей и СМИ режиме в связи с тем, что затрагиваются права и законные интересы несовершеннолетних детей.
Супруги Дель - Светлана и Михаил - обвиняются по ст. 117 ("Истязание") и ст. 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних") УК РФ.
По версии следствия, опекуны восьмерых малолетних детей 2005-2012 годов рождения с декабря 2014 года по январь 2017 года пренебрежительно, грубо и оскорбительно относились к подопечным, систематически жестоко с ними обращались и неоднократно били руками, ремнем и другими предметами. Приемные родители не принимали какого-либо участия в жизни детей и не заботились об их здоровье, психическом, физическом и нравственном развитии, не обеспечивали их всем необходимым.
Как сообщили ранее в ГСУ СК по Москве, выводы судебно-психиатрических и медицинских экспертиз, показания детей в совокупности с другими доказательствами также подтверждают установленную следствием версию.