Десятичасовой музыкальный марафон в честь Баха пройдет в "Зарядье"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Организаторы фестиваля ArsLonga 10 ноября проведут в новом столичном концертном зале "Зарядье" десятичасовой музыкальный марафон в честь 333-летия со дня рождения композитора Иоганна Себастьяна Баха. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе концертной серии.

В рамках "Бахмарафон" с 12:00 до 22:00 прозвучат все концерты немецкого композитора для клавира, включая двух-, трех-, четырехрояльные, а также оригинальные версии.

"Идея проекта "Бах-333", частью которого является "Бахмарафон", родилась еще три года назад. Тогда ее поддержали мои друзья-музыканты - мы договорились провести весь 2018 год под знаком Баха. Часть мероприятий уже прошли весной и летом, однако основная программа будет сыграна на фестивале ArsLonga", - отметил художественный руководитель фестиваля, пианист, глава Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества Иван Рудин.

Годовщине со дня рождения Баха также будут посвящены и другие концерты XVIII фестиваля ArsLonga: 17, 25 октября и 2 ноября в "Башмет-центре" и Камерном зале Московской филармонии выступят Николас Шмидт (виолончель, Германия), Миран Бегич (скрипка, Хорватия), Федор Рудин (скрипка, Франция), Андрей Усов (альт), пианисты Ксения Башмет, Андрей Ярошинский, Даниил Саямов, Михаил Мордвинов и Степан Симонян.

В этом году программа фестиваля ArsLonga, который пройдет с 27 сентября по 10 ноября, впервые разделена на региональную и основную. Открытие состоится в Большом зале Московской консерватории и будет посвящено 100-летию Леонарда Бернстайна. В рамках региональной программы в Симферополе и Севастополе состоятся первые крымские гастроли немецкого дирижера Юстуса Франтца и Московского государственного симфонического оркестра. В фестивале также примут участие пианисты Евгений Королев, Екатерина Мечетина, Александр Гиндин, Реми Женье, Люпка Хаджигеоргиева, гобоист Алексей Уткин, скрипач Андрей Баранов и другие.