Московское отделение ОНФ проведет конференцию в конце октября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Активисты московского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) проведут региональную конференцию в конце октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе отделения.
"Конференция регионального отделения ОНФ в Москве состоится в конце октября", - сообщили в пресс-службе.
Как пояснили в региональном отделении, на конференции, в частности, будут обсуждаться вопросы взаимодействия активистов со столичными властями по различным вопросам. "До региональной конференции у нас есть время отточить предлагаемые форматы, выстроить конструктивные взаимоотношения с профильными подразделениями правительства Москвы по обсуждению мониторинга исполнения положений майского указа президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина", - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Москве Александр Веледеев.
Как уточнили в пресс-службе, мониторинг исполнения майского указа в Москве "должен осуществляться с учетом регулярного народного контроля и действенных форматов работы - анализа обращений граждан, проведения опросов и анкетирования по задачам и ведущим темам указа, а также развития собственных проектов ОНФ в рамках работы тематических площадок".
"Кроме того, в рамках работы каждого проекта будут созданы паспорта проектов с информацией о механизмах реализации, формах и результатах, а также методических рекомендациях. Все эти формы работы, по словам экспертов ОНФ, помогут Народному фронту наладить работу по эффективному мониторингу исполнения майского указа президента России", - пояснили в региональном отделении.
"Москва сегодня должна выступать как пилотная площадка для всей страны по формированию новых инициатив и форматов работы. Необходимо не просто формально смотреть на выполнение показателей по всем 12 направлениям из майского указа, а идти дальше - вместе с правительством Москвы уточнять поставленные задачи, целевые показатели и постоянно участвовать через диалог с властью в продвижении реальных интересов жителей столицы", - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве Ярослав Кузьминов.