{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Эстафета огня Зимней универсиады-2019

Набережные в центре Москвы перекроют 29 сентября из-за эстафеты огня зимней Универсиады

Ограничения будут действовать с 12:00 до 19:00

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Движение по четырем набережным в центре Москвы полностью перекроют в субботу, 29 сентября, в связи с региональным этапом эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Полное перекрытие Москворецкой улицы 29 сентября с 12:00 до 19:00, а также Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных с 16:00 до 19:00", - говорится в сообщении.

В 2019 году Россия будет в третий раз принимать Универсиаду. Со 2 по 12 марта свыше 3000 спортсменов из более чем 50 стран в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Этап эстафеты огня Универсиады прошел в понедельник в казахстанской Алма-Ате - столице соревнований 2017 года. Первой из российских городов эстафету примет Москва, затем огонь отправится в путешествие по 17 регионам и будет доставлен в столицу Студенческих игр - Красноярск 1 марта 2019 года.

Теги
РоссияЭстафета огня Зимней универсиады-2019
"Бабье лето" вернется в Москву в середине октября
Как сообщили в Гидромецентре, температура установится на уровне 15 градусов
Читать полностью