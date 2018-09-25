Набережные в центре Москвы перекроют 29 сентября из-за эстафеты огня зимней Универсиады

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Движение по четырем набережным в центре Москвы полностью перекроют в субботу, 29 сентября, в связи с региональным этапом эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Полное перекрытие Москворецкой улицы 29 сентября с 12:00 до 19:00, а также Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных с 16:00 до 19:00", - говорится в сообщении.
В 2019 году Россия будет в третий раз принимать Универсиаду. Со 2 по 12 марта свыше 3000 спортсменов из более чем 50 стран в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Этап эстафеты огня Универсиады прошел в понедельник в казахстанской Алма-Ате - столице соревнований 2017 года. Первой из российских городов эстафету примет Москва, затем огонь отправится в путешествие по 17 регионам и будет доставлен в столицу Студенческих игр - Красноярск 1 марта 2019 года.