Малым предпринимателям Москвы расскажут о способах привлечения клиентов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Владельцам малых предприятий, работающих в Москве, расскажут о способах привлечения клиентов на специальном бесплатном тренинге. Об этом сообщили ТАСС в ГБУ "Малый бизнес Москвы" - подведомственной структуре столичного правительства, являющейся организатором мероприятия.
"28 сентября своими секретами и навыками поделится бизнес-тренер, коуч, соучредитель издательства деловой литературы Игорь Манн, подготовивший бесплатный тренинг для предпринимателей на тему правильного привлечения клиентов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что принять участие в мероприятии могут все желающие, для чего им нужно заранее зарегистрироваться на сайте ГБУ как для личного присутствия, так и для просмотра онлайн-трансляции.
Собеседник агентства рассказал, что тренинг основан на пяти важных элементах: "покупатель", "отличие", "инструменты", "сообщение" и "каналы". "От того, насколько бизнесмен уделит внимание проработке этих составляющих маркетинга, зависит успешность всего предприятия", - отмечают организаторы. Участники мероприятия узнают, как определить целевую аудиторию, как найти свое отличие от конкурентов, какие инструменты привлечения новых клиентов наиболее эффективны, познакомятся с механикой создания продающего сообщения, а также с каналами коммуникаций для связи с покупателем.
ГБУ "Малый бизнес Москвы" было создано для консультации предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело. Специалисты учреждения помогают в вопросах открытия и успешного ведения бизнеса, а также организуют образовательные мероприятия. В частности, здесь разработано несколько обучающих офлайн- и онлайн-проектов, из которых можно вынести все необходимые знания для организации стартапа или повышения эффективности уже действующего предприятия. Кроме того, на сайте учреждения клиенты могут воспользоваться полезными сервисами.