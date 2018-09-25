Более 1,3 тыс. мероприятий пройдет в Москве в рамках празднования Дня старшего поколения

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. мероприятий пройдет в Москве 1 октября в рамках празднования Дня старшего поколения. Для пожилых горожан организуют концерты, встречи, выставки, показы фильмов, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

"В рамках празднования Дня старшего поколения, отмечаемого 1 октября, в Москве пройдет 1350 культурно-массовых и досуговых мероприятий: концерты, встречи, выставки, показы фильмов. Ожидается, что гостями праздника станут 220 тыс. пенсионеров и ветеранов", - уточнили в пресс-службе.

Праздничная программа стартует 29 сентября с масштабной скандинавской ходьбы в Ландшафтном парке "Митино" в рамках проекта "Московское долголетие", ожидается, что в ней примут участие 2 тыс. человек. 1 октября состоится праздничный концерт для ветеранов войны и труда в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, на мероприятие приглашены 1,2 тыс. ветеранов. 4 октября в ГЦКЗ "Россия" в Лужниках запланирована концертная программа и чествование супругов, проживших в браке 50 и более лет, мероприятие посетят 500 семейных пар.

С Днем старшего поколения социальные работники поздравят на дому более 130 тыс. пожилых москвичей. Кроме того, 29 сентября московские центры социального обслуживания и пансионаты для ветеранов войны и труда проведут дни открытых дверей для того, чтобы познакомить пенсионеров с возможностями для отдыха, обучения и общения, которые имеются в Москве. Предусмотрены консультации, экскурсии, развлекательная программа.

По данным столичного департамента труда и соцзащиты населения, в настоящее время в Москве проживают порядка 3 млн пенсионеров, из них 363,8 тыс. человек в возрасте 80-90 лет, 54,8 тыс. человек в возрасте 90-100 лет, 593 человека в возрасте свыше 100 лет. Социальные выплаты и льготы получают 2,1 млн москвичей старшего поколения, 300 тыс. человек получают адресную социальную помощь, 170 тыс. человек пользуются услугами по социальному обслуживанию. Более 130 тыс. человек принимают участие в проекте "Московское долголетие".