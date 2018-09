Салон высокого искусства и дизайна Le Salon в Москве станет ежегодным

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Организаторы Салона высокого искусства и дизайна Le Salon, который в этом году проходит в Москве впервые - с 26 по 30 сентября, в перспективе станет ежегодным. Об этом сообщила журналистам во вторник директор компании Art and Jewels of the World Валентина Василева.

"Мы представляем произведения искусства из эксклюзивных собраний. Почему в Москве? Мы очень любим Москву, это наша слабость, за последние 10 лет арт-рынок сильно изменился, практически каждый крупный город имеет свою ярмарку искусства и дизайна. На наш взгляд, Москве, которая является одним из ключевых культурных центров мира, нужна выставка искусства самого высокого уровня", - сказала Василева.

Нынешний салон - это только первый шаг в этом направлении, отметила она. "Мы хотим сделать это мероприятие традиционным, ежегодным", - добавила Василева, уточнив, что, если салон разрастется, он может переехать из достаточно камерного Ивановского зала Российской государственной библиотеки на площадку большего масштаба.

Площадкой для салона высокого искусства и дизайна стал Ивановский зал РГБ. Гости мероприятия увидят работы Марка Шагала, Александры Экстер, Клода Моне, Хельмута Коллера, а также предметы искусства и дизайна. С российской стороны организаторами салона выступили Российская государственная библиотека и компания "Арт-Курьер".