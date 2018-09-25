Источник: ВДНХ в Москве возглавит экс-руководитель госинспекции по недвижимости Шогуров

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Столичный парк ВДНХ после ухода Екатерины Проничевой возглавит бывший начальник государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Сергей Шогуров. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве города.
Указом мэра Москвы Сергея Собянина от 21 сентября Проничева стала руководителем созданного в Москве комитета по туризму и покинула должность главы выставки.
"Руководителем АО "ВДНХ" станет бывший начальник госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров", - сказал собеседник агентства.