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Источник: ВДНХ в Москве возглавит экс-руководитель госинспекции по недвижимости Шогуров

Ранее парком руководила Екатерина Проничева

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Столичный парк ВДНХ после ухода Екатерины Проничевой возглавит бывший начальник государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Сергей Шогуров. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве города.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина от 21 сентября Проничева стала руководителем созданного в Москве комитета по туризму и покинула должность главы выставки.

"Руководителем АО "ВДНХ" станет бывший начальник госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров", - сказал собеседник агентства.

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