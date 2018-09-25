Елена Петряйкина сменила Игоря Колтунова на посту главврача Морозовской больницы в Москве

Три комиссии Мосгордумы поддержали законопроект о помощи москвичам старше 50 лет

Документ предполагает предоставление ряда мер социальной поддержки не только пенсионерам, но и женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет

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