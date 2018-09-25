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Елена Петряйкина сменила Игоря Колтунова на посту главврача Морозовской больницы в Москве

Ранее она занимала должность главврача московской детской городской клинической больницы святого Владимира

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший главврач московской детской городской клинической больницы святого Владимира Елена Петряйкина возглавила Морозовскую детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ), сменив на этой должности Игоря Колтунова. Соответствующие изменения указаны в справочной информации о ДГКБ на сайте столичного департамента здравоохранения.

О причинах ухода доктора медицинских наук, профессора и главного специалиста-педиатра департамента здравоохранения Москвы Игоря Колтунова, возглавлявшего учреждение с 2011 года, не сообщается.

Петряйкина, согласно информации на сайте департамента, является профессором, доктором медицинских наук и главным внештатным специалистом, детским эндокринологом столичного департамента здравоохранения.

Морозовская больница - многопрофильное лечебное учреждение, один из крупнейших и старейших детских стационаров Москвы. В состав больницы входят 47 отделений и подразделений на 1,36 тыс. мест. В октябре 2017 года в ней открылся новый медицинский корпус, рассчитанный на 500 коек. В каждой палате нового корпуса установлены тревожная кнопка и система видеонаблюдения за состоянием детей.

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