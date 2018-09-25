Елена Петряйкина сменила Игоря Колтунова на посту главврача Морозовской больницы в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший главврач московской детской городской клинической больницы святого Владимира Елена Петряйкина возглавила Морозовскую детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ), сменив на этой должности Игоря Колтунова. Соответствующие изменения указаны в справочной информации о ДГКБ на сайте столичного департамента здравоохранения.
О причинах ухода доктора медицинских наук, профессора и главного специалиста-педиатра департамента здравоохранения Москвы Игоря Колтунова, возглавлявшего учреждение с 2011 года, не сообщается.
Петряйкина, согласно информации на сайте департамента, является профессором, доктором медицинских наук и главным внештатным специалистом, детским эндокринологом столичного департамента здравоохранения.
Морозовская больница - многопрофильное лечебное учреждение, один из крупнейших и старейших детских стационаров Москвы. В состав больницы входят 47 отделений и подразделений на 1,36 тыс. мест. В октябре 2017 года в ней открылся новый медицинский корпус, рассчитанный на 500 коек. В каждой палате нового корпуса установлены тревожная кнопка и система видеонаблюдения за состоянием детей.