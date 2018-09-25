Небольшое возгорание в тоннеле у "Водного стадиона" не повлияло на работу метро в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичного метрополитена обнаружили тлеющую шпалу на перегоне между станциями метро "Водный стадион" и "Речной вокзал". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Тлеющую шпалу [в туннеле между "Водным стадионом" и "Речным вокзалом"] нашел и потушил машинист одного из электропоездов. На место были вызваны подразделения МЧС, но их вмешательства не потребовалось. В результате инцидента никто не пострадал. График движения поездов столичной подземки не нарушался", - сказал собеседник агентства.